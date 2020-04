Medicii din New York care trateaza pacienti diagnosticati cu COVID-19 au observat tot mai des aparitia unui alt simptom al bolii, pe langa febra, tuse si respiratie ingreunata: unii dintre pacienti sunt afectati de o stare de confuzie importanta, care ii face sa nu mai stie unde se afla si nici in ce an traiesc, The post Studiu in SUA despre cum SARS-CoV-2 afecteaza creierul. Au fost descrise noi simptome appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .