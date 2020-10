Studiu: În plină pandemie, românii au început deja cumărăturile de Crăciun Chiar daca suntem in luna octombrie și suntem in plina pandemie romanii se pare ca au inceput deja cumparaturile pentru sezonul de iarna. Un studiu realizat de un magazin on-line arata ca romanii și-au marit bugetul pentru cumparaturile de iarna cu 3%. Un procent de 5% dintre romani au inceput inca din luna octombrie sa cumpere cadouri de Craciun. „Romanii isi vor creste bugetul de cumparaturi in acest sezon de iarna cu 3%, iar 5% dintre ei au trecut deja la achizitionarea de cadouri pentru sarbatori incepand din luna octombrie. In ceea ce priveste batalia sexelor, femeile au ‘furat’ startul si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost un an greu pentru retailerii romani din cauza pandemiei si a conditiilor volatile ale pietei, care au creat incertitudine, fapt care a determinat o scadere a volumelor de vanzari, mai ales in mediul offline.

- Romanii isi vor creste bugetul de cumparaturi in acest sezon de iarna cu 3%, iar 5% dintre ei au trecut deja la achizitionarea de cadouri pentru sarbatori incepand din luna octombrie, arata un studiu realizat de un magazin on-line. "Romanii isi vor creste bugetul de cumparaturi in acest sezon de iarna…

- Restricțiile impuse de pandemie pune sub semnul intrebarii diferite manifestari devenite tradiție la Buzau in luna decembrie. Evenimentul „Sarbatori de Iarna la Buzau” plutește in incertitudine și tot vacarmul placut de pe platou ar putea fi vazut doar in poze. Se pare ca ne așteapta o luna decembrie…

- Coș cadou craciun pentru angajați Cadouri copii Pe langa nevoile de baza, angajații au nevoie de apreciere și recunoaștere publica. Studiile au demonstrat faptul ca un angajat apreciat este mai motivat și mai productiv pe termen lung. Aprecierea și recunoștința sunt vitale in legaturile stabilite cu…

- Familia Ionescu. Ambii salariați în sectorul privat, un copil în clasa a IV-a. În aprilie, salariul domnului Ionescu a fost taiat cu 15%, pentru ca firma la care lucra avea deja probleme cu furnizorii și nu mai putea onora toate comenzile. Nici doamna Ionescu nu întrezarea un…

- Veste trista pentru romani! Sarbatorile de iarna de anul acesta vor fi foarte seci, fara dans de Craciun și fara imbrațișari de Revelion. Managerii de hotel se așteapta la cei mai rau in perioada sarbatorilor de iarna. Cum vor arata sarbatorile de iarna. Reguli stricte de Craciun și Revelion 2020 Oferta…

- Persoanele care au negociat contractele cu furnizorii de gaze vor plati mai putin in iarna care urmeaza, anunta secretarul de stat in Ministerul Energiei Nicolae Havrilet. Cei care nu au facut acest lucru vor plati facturi la nivelul anului trecut. Depozitele de gaze din tara sunt pline in proportie…