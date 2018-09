Stiri pe aceeasi tema

- Barbatii din Romania se situeaza pe primul loc la consumul moderat de alcool, cu aproximativ 8,2 bauturi pe zi, se arata intr-un studiu privind limita de siguranta in consumarea bauturilor alcoolice, arata o analiza internationala realizata pentru Global Burden of Disease Study. Pe locul doi se afla…

- Potrivit unui studiu publicat de Institutul pentru evaluarea sanatatii din cadrul Universitatii Washington, barbații romani beau cel mai mult alcool din lume. Același studiu indica faptul ca alcoolul este nociv, indiferent de cantitatea consumata.

- Romanii sunt printre cei mai deschiși in privința criptomonedelor. 12% dintre cei 1000 de romani care au participat la un studiu privind modul in care sunt percepute monedele digitale in Europa, Australia și Statele Unite, au afirmat ca dețint astfel de active.

- Desi solicitarea cardului european de sanatate se poate face in oricare moment al anului, romanii dau buzna la casele judetene in lunile de vacanta, cand se elibereaza majoritatea cardurilor in baza carora se poate primi asistenta medicala in tarile UE.

- Majoritatea romanilor (88%) au auzit de conceptul de Inteligenta Artificiala (AI), iar jumatate dintre acestia intentioneaza sa-si achizitioneze in urmatorii doi ani un smartphone dotat cu aceasta tehnologie, releva un studiu de piata dat...

- Febra bitcoin si a celorlalte criptomonede nu a trecut neobservata de catre romani, tara noastra aflandu-se pe primele pozitii in cadrul unui studiu, realizat de catre Ipsos la cererea celor de la ING, care trateaza interesul cetatenilor din mai multe...

- Lunile care urmeaza se anunta foarte ocupate pentru Andra. In anul centenarului ea ne pregateste un concert de milioane, “Traditonal” la Sala Palatului, este jurat la „Romanii au Talent”, iar cel mai nou proiect este „Vocea Romaniei” . Negocierile dintre artista si producatorii show-ului au durat destul…

- Romanii prefera sa mearga in sistemul medical privat pentru a-si face controale de rutina si pentru a preveni diverse boli. Aceasta tendinta este una in crestere, arata statistici recente, potrivit carora noua din 10 unitati medicale care au capacitatea de a asigura prevenirea afectiunilor sunt private.