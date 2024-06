Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Benjamin Netanyahu, din nou contestat puternic in Israel. Zeci de mii de manifestanti fluturand drapele israeliene si scandand sloganuri impotriva guvernului condus de el s-au adunat sambata la Tel Aviv. Oamenii au cerut legeri anticipate si intoarcerea ostaticilor detinuti in Fasia Gaza.…

- Elena Tudor din comuna Pietroșani, satul Ganești, chiar vecina a familiei Andrei, așteapta de doi ani sa i se faca dreptate, dupa ce a fost batuta de Ion Andrei, zis Branza. Se intampla in aprilie 2022, cand femeia, care avea un teren plantat cu meri, a aflat ca Branza ii taie pomii, sub pretext ca…

- Consumul de alcool urmat de somn in timpul unui zbor lung ar putea provoca probleme cardiace. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de cercetatorii germani. Ei recomanda introducerea de restricții privind consumul baturilor alcoolice la bordul avioanelor, scrie Mediafax.Oamenii de știința germani…

- Ajungem MARI, cel mai mare program educațional național care sprijina 3000 de copii și tineri din sistemul de protecție si din medii defavorizate, a organizat prima Gala de premiere a oamenilor care s-au implicat activ in educația copiilor vulnerabili, cu prilejul aniversarii a 10 ani de activitate.…

- Comercianții care nu returneaza garantia pentru ambalaje risca amenzi de pana la 50.000 lei. Ce spune ministrul Mediului Comercianții care refuza sa returneze garantia pentru ambalaje pot fi sanctionati cu amenzi de pana la 50.000 de lei. Anunțul a fost facut joi de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor,…

- Ce este consumul excesiv de proteine?Consumul excesiv de proteine se refera la ingestia unei cantitați de proteine care depașește necesarul organismului pentru a-și indeplini funcțiile esențiale. Acest lucru poate fi cauzat de o dieta bogata in alimente cu conținut ridicat de proteine sau de suplimente…

- ⬤ Un proiect unic la nivel național, o inițiativa județeana de succes, cu deja mai bine de 12.000 de beneficiari in doar noua luni de la debut In cele trei saptamani de campanie ”Ilfov, prin ochii tai”, derulata in Branești, aproape 600 de persoane au fost consultate și s-au prescris pentru acestea…