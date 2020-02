Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai frumoase filme pentru copii sunt cele pe care le vedem cu drag, in familie. Educative, amuzante, dublate in limba romana sau engleza, iata o lista cu cele mai apreciate filme pentru copii, romanești și straine. Lumi fascinante, povești cu talc, personaje incredibile puse in situații cat se…

- Notificari intitulate „Brexit fericit” (Happy Brexit Day) avertizand ca „nu -i toleram” aici decat pe vorbitorii de limba engleza au fost lipite pe usile de incendiu ale unui bloc social din Norwich vineri in ziua oficializarii Brexitului.

- Viorica Dancila este dispusa oricand sa susțina un discurs in limba engleza: „Imi spuneți cand vreți”, a intarit ea, luni seara, la Digi24, dupa ce in campania electorala la prezidențiale de anul trecut a anunțat ca intr-o luna va vorbi in aceasta limba straina.Viorica Dancila a fost criticata…

- A trecut ziua de nastere al marelui poet Mihai Eminescu, dar la Gherla continua activitatile literare si educative organizate in unitatile de invatamant. La Scoala Gimnaziala nr. 1 a avut loc un recital de poezie mai deosebit. Conform traditiei, elevii scolii de pe strada Liviu Rebreanu prezinta creatiile…

- Știința este un domeniu complex, pe seama caruia s-au scris o mulțime de teze, carți, rapoarte și tot felul de lucrari. Interesul fața de univers, religie, istorie, filosofie, economie, medicina, psihologie și multe astfel de domenii a dus la publicarea unui numar impresionant de astfel de carți. Pentru cei…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, miercuri, cererea autoritatilor din Turcia privind extradarea unei profesoare de origine turca care preda limba engleza la Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti (ICHB). Decizia nu este definitiva. Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, ca procurorul…

- Peste un miliard de oameni vorbesc engleza ca prima sau a doua limba si pentru sute de milioane aceasta este a treia sau a patra limba vorbita, conform unui nou raport realizat de EF Education First, citat de CNN. Di...