Stiri pe aceeasi tema

- Numarul companiilor de impact aflate in stare de insolventa iminenta a fost, in 2020, in plina pandemie, la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, comparabil cu cel din 2013, cand numarul insolventelor iminente a fost cel mai mare din istorie, ca urmare a efectelor prelungite ale crizei financiare…

- Un studiu realizat de specialiștii Casei de Insolvența Transilvania (CITR) arata ca în 2020, în plina pandemie, numarul companiilor de impact (cu active de peste 1 milion de euro) aflate în stare de insolvența iminenta a fost la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Acest nivel este…

- Dezastrul financiar al incalzirii din Romania: operatorii de conducte au pierderi de 341 milioane de lei, iar producatorii, alte 600 milioane de lei. Circa 25.000 de oameni lucreaza intr-un sector fara speranta, se arata intr-o analiza a Ziarului Financiar. Supradimensionat, spart ca organizare,…

- “Contextul epidemiologic continua sa-si faca simtite efectele in piata muncii, unde restrictiile necesare pentru gestionarea valului 4 dicteaza noi tendinte in recrutare. Conform datelor din platforma de recrutare BestJobs, in luna octombrie s-au observat 3 tendinte importante: accelerarea joburilor…

- Pandemia de COVID-19 a afectat serios economia Romaniei, de aceea, companiile susțin ca nu vor mai rezista la inca un lockdown. Primul lockdown, instituit in primavara anului 2020 de autoritați, s-a soldat cu un impact puternic nu doar asupra vieții sociale, dar și asupra activitații antreprenoriale.…

- Zilele care au trecut au fost dominate de știrile care vorbeau despre dezastrul din sanatate și mai ales care faceau apel catre noi toți, sa ne vaccinam. In tot acest tumult și necaz a trecut pe neobservate o zi aceea de 18 Octombrie, care este declarata la nivel Mondial Ziua Menopauzei. Este ziua in…

- Profesorul Dan-Ioan Manastireanu, singurul specialist in medicina de dezastru din Romania, sustine ca in țara noastra trebuie luate masuri foarte drastice in incercarea de a opri pandemia de coronavirus. Totodata, medicul susține ca autoritațile romane nu au apelat la expertiza sa de cand a inceput…

- Nici sambata nu exista paturi libere la ATI in spitalele din țara, au anunțat reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica. Situația a fost similara și zilele trecute, cu excepția zilei de vineri, cand era disponibil un pat in județul Timiș. Potrivit GCS, sambata, conform datelor existente…