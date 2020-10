Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru luni se mentin in organism dupa infectare anticorpii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 si ar oferi imunitate impotriva coronavirusului in aceasta perioada, potrivit unui studiu publicat astazi de Institutul Național pentru Sanatate si Asistenta Sociala (THL) din Finlanda. 129 de…

- Anticorpii pacientilor diagnosticati cu Covid-19 se mentin in organism dupa infectare, insa ofera imunitate pentru o scurta perioada de timp. Potrivit unui studiu realizat in Finlanda, persoanele care s-au vindecat devin imune timp de aproximativ patru luni.

- Anticorpii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 se mentin in organism timp de cel putin patru luni dupa infectare si ar oferi imunitate impotriva coronavirusului in aceasta perioada, arata un studiu publicat de Institutul National pentru Sanatate si Asistenta Sociala (THL) din Finlanda, citat de EFE,…

- Durata anticorpilor generati de bolnavii de COVID-19 continua sa fie o intrebare deschisa, dar aceasta pare sa fie de cel putin trei luni de la aparitia simptomelor, fiind perioada in care anticorpii au fost detectati in sange si saliva in cadrul a doua studii publicate joi de revista Science, citata…

- Moderna Inc a spus miercuri ca au fost incheiate acorduri pentru cantitați mici ale vaccinului sau experimental la un preț cuprins intre 32 și 37 de dolari per doza, relateaza Reuters, citand CEO-ul companiei, scrie Hotnews. ”Vom fi responsabili pentru un preț mai mic in timpul pandemiei”, a spus…

- Anticorpii anti-coronavirus ai persoanelor care au prezentat simptome usoare de COVID-19 scad considerabil in primele trei luni dupa infectare, conform constatarilor unui nou studiu publicat marti si citat de agentia Xinhua, potrivit Agerpres.

- Anticorpii anti-coronavirus ai persoanelor care au prezentat simptome usoare de COVID-19 scad considerabil in primele trei luni dupa infectare, conform constatarilor unui nou studiu publicat marti si citat de agentia Xinhua. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea California din Los Angeles,…

- Rezultate au fost publicate in New England Journal of Medicine si au aratat faptul ca vaccinul mRNA-1237 a reusit sa declanseze un raspuns imun cu efecte secundare usoare, oboseala, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, dureri la locul injectiei. Citeste si: STUDIU Imunitatea dobandita…