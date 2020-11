Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu restrans efectuat in Marea Britanie a constatat ca o ''imunitate celulara'' la virusul pandemic SARS-CoV-2 era prezenta dupa sase luni de la infectare la persoanele cu simptome usoare de COVID-19 sau asimptomatice, ceea ce sugereaza ca acestea ar putea avea un anumit nivel

- In cadrul populației din Marea Britanie, anticorpii contra noului coronavirus au intrat in declin rapid. Asta arata un studiu publicat astazi, ce sugereaza ca protecția dupa infecție nu e de lunga durata și ca imunitatea de grup scade in timp, potrivit Reuters. Cercetatorii de la Imperial College London…

- Un studiu britanic arata ca numarul persoanelor care au anticorpi Covid-19 a scazut semnificativ in cursul verii, ceea ce sugereaza ca vindecarea de coronavirus s-ar putea sa nu ofere imunitate pe termen lung,...

- Mai mult de jumatate dintre pacientii COVID-19 externati s-au confruntat in continuare cu simptome manifestate prin senzatie de lipsa de aer, oboseala, anxietate si depresie timp de doua pana la trei luni dupa infectare, conform concluziilor unui studiu restrans efectuat in Marea Britanie, citat luni…

- Anticorpii pacientilor diagnosticati cu noul coronavirus se mentin in organism timp de cel putin patru luni dupa infectare si ar oferi imunitate impotriva COVID-19 in aceasta perioada, potrivit unui studiu publicat marti de Institutul National pentru Sanatate si Asistenta Sociala (THL) din Finlanda,…

- Anticorpii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 se mentin in organism timp de cel putin patru luni dupa infectare si ar oferi imunitate impotriva coronavirusului in aceasta perioada, potrivit unui studiu publicat marti de Institutul National pentru Sanatate si Asistenta Sociala (THL) din Finlanda,…