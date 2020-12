Studiu: Impactul pandemiei de COVID-19 asupra românilor Studiul despre impactul pandemiei de COVID-19 asupra romanilor arata ca sanatatea fizica și mintala a oamenilor a fost serios afectata in anul 2020. Rezultatele preliminare ale primului studiu realizat in Romania despre impactul pandemiei de COVID-19 au scos la iveala faptul ca frica, anxietatea, tristețea, singuratatea, stresul, starea de nervozitate, condiții medicale preexistente s-au amplificat pe parcursul anului 2020. Citește și: Cum sa ai grija de tine in perioada pandemiei daca suferi de afecțiuni cronice sau daca faci parte din grupurile vulnerabile Cercetarea, care face parte din programul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 42% dintre romani au suferit tulburari psiho-emotionale in perioada pandemiei, potrivit unui studiu al specialistilor de la Institutul de Psihiatrie Socola, Universitatea de Medicina si Farmacie ”Grigore T. Popa” Iasi, Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie si Universitatea…

- La 8 luni de la infectarea cu noul coronavirus, imunitatea dobandita de majoritatea persoanelor, care au avut Covid-19, este in continuare prezenta in celule și ar putea dura o perioada lunga de timp, de ordinul anilor. Datele apar intr-un nou studiu prezentat ieri de NYTimes. Cercetarea, publicata…

- Dupa doua saptamani de la solicitarea ministrului educației și cercetarii, Monica Cristina Anisie, ca toate instituțiile de invațamant superior din Romania sa opereze modificarile necesare in Registrul Matricol unic al Universitaților din Romania (RMUR), situația se prezinta astfel: Instituții de invațamant…

- Organizarea aproape militarizata a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa“ la admiterea din aceasta vara este reluata in aceste zile la nivel national, in pregatirea tuturor celor sase institutii de invatamant superior de profil pentru desfasurarea examenului de rezidentiat. Pentru aceasta…

- Universitatea din București ocupa, in anul 2020, prima poziție pe plan național pentru domeniul Științele vieții in clasamentul RUR World University Rankings by Subject. Situata pe locul 414 la nivel global, Universitatea din București este urmata in top de doua universitați membre ale Consorțiului…

- Vasile Astarastoae, profesor la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi, explica public riscurile noilor restricții impuse de Guvern joi seara. „Nu am ințeles absolut nimic. Am ințeles ca poți sa ieși, ca nu poți sa ieși. Ca se inchid piețele, dar numai cele care sunt acoperite. Cele descoperite…

- DSP Iași a declarat focar de coronavirus la Institutul de Psihiatrie Socola, unde au fost confirmate zece cazuri - 7 pacienti si 3 cadre medicale. Un alt focar s-a inregistrat in secția de chirurgie plastica a Spitalului de Urgența „Sfantul Spiridon”, relateaza Mediafax.Primul focar nou inregistrat…