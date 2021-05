Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de asistența sociala va suferi modificari ce vor viza un sprijin mai puternic din partea statului, a transmis ministrul Muncii, Raluca Turcan sambata, de Ziua Internaționala a Familiei. „Ne-am propus sa regandim asistența sociala pentru ca statul sa poata furniza sprijin consistent, de la asistența…

- Peste 900 de persoane urmarite la nivel national au fost gasite de politisti, de la inceputul anului si pana in prezent, in cele mai multe cazuri fiind vorba despre persoane pe numele carora au fost emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, relateaza News.ro. Potrivit Politiei…

- Centrul social Dignitas al Directiei de Asistenta Sociala Oradea (DASO) gazduieste 14 tineri, cu varste intre 18 si 35 de ani, care au parasit sistemul de protectie a copilului, dar nu au locuinta, ei fiind gazduiti si consiliati pentru a reusi sa isi conduca viata si a se integra cat mai usor in societate.…

- Social Campanie de prevenire a fraudelor on-line; recomandarile polițiștilor pentru cumparaturi pe net mai sigure martie 22, 2021 11:39 Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman atrag atenția cetațenilor asupra incidentelor…

- Mary Ramsay, director pentru imunizare la Institutul englez de Sanatate Publica, a spus ca probabil oamenii vor fi nevoiți sa poarte masca de protecția și sa respecta masurile de distanțare fizica timp de inca niște ani, inainte sa revenim la normalitate, potrivit BBC , citata de Digi24 . Experta a…

- Ca urmare a rezultatele pozitive obținute in urma implementarii campaniei de prevenire a accidentelor produse prin electrocutare in zonele feroviare “SELFIE-UL PE TREN NU IA LIKE-URI, IA VIEȚI ” , in perioada iulie 2020 – ianuarie 2021, de catre Poliția Romana, Compania Naționala Cai Ferate și Mercury…

- Poliția Romana, in colaborare cu Direcția Naționala de Probațiune deruleaza programul de prevenție „In siguranța la volan, stop accidentelor!”, destinat persoanelor care au comis infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice. La nivelul județului Vrancea, programul a fost implementat…

