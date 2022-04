Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu al cercetatorilor americani arata ca unii copii infectați cu Covid-19 sufera de ceva numit „in mod neștiințific” și „tuse de foca”, potrivit RTL . De cateva saptamani, epidemia accelereaza din nou in mai multe țari europene afectand in mod special copiii. Un nou studiu de pe taram american,…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs, marți, la o fabrica de amidon din Medgidia, județul Constanța. Nu au fost inregistrate victime. La locul exploziei au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de intervenție la inalțime, o autospeciala…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, astazi, in cadrul vizitei de la tabara mobila de refugiați de la Siret, ca NATO nu va fi implicata in conflictul militar din Ucraina și nici Romania nu va fi implicata. „Ajutam pe cei care se refugiaza, vom ajuta și pe cei care raman in Ucraina. Pornim de la scenariul…

- Un nou studiu, publicat in revista National Library of Medicine, face legatura intre paracetamolul efervescent și riscul crescut de criza cardiaca, accident vascular cerebral și insuficiența cardiaca. Cercetatorii chinezi au analizat, timp de un an, efectele administrarii de paracetamol in cazul a peste…

- Un studiu recent arata ca 32% dintre persoanele cu varste peste 65 de ani dezvolta o problema sanatate persistenta dupa Covid-19. Datele oficiale indica faptul ca, la nivel global, peste 400 de milioane de persoane au fost infectate cu SARS-COV-2. Potrivit specialiștilor, o parte – deloc neglijabila…

- Militarii americani care sunt trimiși suplimentar in Romania vor ajunge la Campia Turzii și la Mihail Kogalniceanu. Aceasta informație a fost oferita, marți, de ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu. Ministrul a precizat ca Romania este pregatita de mai multa vreme sa primeasca trupe straine suplimentare.…

- Vorbim astazi despre insuficienta cardiaca, adica dificultatea inimii de a-si indeplini corect functia. Ce determina suferinta inimii, cum se pune diagnosticul si care sunt posibilitatile de tratament in cazul insuficienței cardiace congestive severe ne spune dr. Antonia Cosima Ionescu, medic specialist…