Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorii cibernetici trec de la criptarea datelor la publicarea informațiilor confidențiale in mediul online. Aceasta tendința a fost observata de cercetatorii Kaspersky intr-o analiza recenta a atacurilor cibernetice care vizeaza companii din diferite domenii de activitate. Potrivit Kaspersky,…

- In ultimii cativa ani, atacurile pe scara larga de tip ransomware - in care infractorii folosesc malware pentru a cripta datele victimelor si le foloseasc pentru rascumparare - au fost inlocuite cu atacuri mai precise, impotriva anumitor companii si industrii. In aceste campanii cu tinte directe si…

- Imbunatatirea nivelului de inteligenta cu ajutorul tehnologiei a inregistrat cea mai mare popularitate in Romania, unde mai mult de o treime (35%) dintre respondenti ar fi interesati sa-si dezvolte capacitatea creierului, releva un nou studiu publicat, miercuri, de Kaspersky. La nivel international,…

- Studiu: Un sfert dintre romani nu fac plați online de teama furtului datelor personale. Pensionarii și familiile tradiționale prefera numerarul Peste un sfert dintre romani (26%) sustine ca principala bariera pentru care evita platile online sau nu utilizeaza online/mobile banking in tranzactiile bancare…

- Un studiu Kaspersky arata ca hackerii s-au reorientat catre social media. Facebook este tinta celor mai multe atacuri de acest tip. Atacurile vizeaza si firmele, care utilizeaza munca online.Un studiu recent, facut de Kaspersky, arata ca cele mai dese tentative de phishing au ca tinta Facebook.…

- Atacatorii cibernetici au devenit tot mai sofisticați in ultimul an și folosesc tehnici care ii fac mai greu de detectat, fiind capabili sa amenințe și cele mai experimentate ținte, arata Digital Defense Report realizat de Microsoft. Pe langa faptul ca atacurile devin mai sofisticate, amenințarile arata…

- Personalul care lucreaza de la distanta are tendinta de a-si supraestima nivelul cunostintelor despre elementele de baza ale securitatii cibernetice, iar in 90% dintre cazuri angajatii au raspuns "Stiu" sau "Cred ca stiu" cum sa gestioneze problemele din online, reiese dintr-un studiu realizat de…

- Specialiștii in securitatea informatica sunt de parere ca hackerii profita de inceperea școlii, avand in vedere ca 40% dintre mesajele trimise pe tema coronavirusului sunt false. Patru din zece dintre mesajele pe tema pandemiei de COVID-19 trimise in prima jumatate a anului au fost false. Atacatorii…