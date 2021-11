Stiri pe aceeasi tema

- Germania ar putea ajunge chiar si la 400.000 de cazuri de COVID-19 pe zi daca nu impune masuri pentru diminuarea clara a mobilitatii si contactelor, arata datele unui studiu publicat marti. In plus, este nevoie și de o strategie de testare a populației.

- Valul patru al pandemiei COVID-19 nu s-a incheiat, iar in urmatoarea perioada e puțin probabil sa avem o evoluție favorabila, avand in vedere ca incepe sezonul rece, pe de o parte, și ca mulți elevi s-au intors fizic la școala, pe de alta parte, spune coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița.…

Razvan Chereches a declarat ca in Romania restrictiile care au rolul de preveni raspandirea COVID au fost „aplicate cu jumatate de gura, cu jumatate de masura" si dupa reluarea cursurilor scolare cu...

- Tot mai mulți romani iși doresc sa calatoreasca spre destinații cu restricții minime pentru vaccinați, iar Italia, Marea Britanie, Spania, Germania și Franța sunt principalele țari alese in contextul actual, potrivit Mediafax. Potrivit unui studiu al Vola.ro, valul patru pandemic nu a descurajat…

- Revenirea economiei, o dinamica mai mare a activitații companiilor și luarea unor masuri de siguranța in spațiile de lucru au dus in 2021 la revenirea in birouri, cel puțin parțiala, a multor angajați din sectorul public și privat in toata țara. Aproape trei sferturi (72,2%) dintre angajații din Romania…

- Aproape 43.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Romania are 5.502.542 de persoane vaccinate, din care 5.353.033 cu schema completa.

- Seful guvernului vrea o „ancheta/analiza" despre felul in care s-a pregatit Ministerul Sanatatii pentru valul 4 al pandemiei. In replica, fostii colegi de coalitie spun ca premierul poarta o mare resposabilitate pentru esecul campaniei de vaccinare.