Studiu: Gena strămoșilor din Neanderthal, responsabilă pentru formele ușoare sau asimptomatice de COVID-19 Oamenii de știința au descoperit o mutație genetica care reduce riscul de infecție severa cu noul coronavirus cu aproape 22%. Aceștia au gasit mutația genetica in toate probele de ADN ale scheletului omului din Neanderthal, dar și la aproximativ 30% din probele de ADN prelevate de la locuitori europeni și asiatici. „Un grup de inlanțuire de gene (numit și haplotip) de pe cromozomul 12, care este moștenit de la neandertalieni, a fost asociat cu un risc scazut de aproape 22% de a face o forma severa de COVID-19. Acest haplotip este prezent in toate regiunile lumii, in afara Africii. Este prezent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

