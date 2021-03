Stiri pe aceeasi tema

- Fulgerele au furnizat suficient fosfor in timp ce loveau Pamantul pentru a contribui la aparitia vietii, conform constatarilor unui studiu publicat marti, care ofera un scenariu alternativ celui acceptat in mod curent, relateaza AFP. Fosforul este un element esential vietii asa cum o cunoastem,…

- Groenlanda - "Pamantul verde" in limba daneza - nu detine vegetatie in prezent, cu exceptia numelui sau, dar un nou studiu arata ca uriasa insula arctica era privata in trecut de gheturi, in urma cu aproximativ 1 milion de ani, informeaza AFP. Aceasta concluzie a putut sa fie formulata gratie…

- Telescopul aerian al NASA a facut o alta descoperire majora despre cum a aparut viața pe Pamantul nostru, la doar cateva luni dupa ce a confirmat prezența apei pe suprafețele luminate de soare ale Lunii . Iata despre ce este vorba.

- Schimbarile climatice ar fi putut sa joace un rol in transmiterea la om a coronavirusului care provoaca maladia COVID-19, oferind noi habitate populatiilor de lilieci, prezumtiva specie aflata la originea acestui virus, potrivit unui studiu publicat vineri, informeaza AFP. Cercetatorii…

- Operatia pe cord poate fi un eveniment stresant, insa oamenii de stiinta au identificat o modalitate prin care ar putea reduce anxietatea si durerea postoperatorie a pacientilor, fara efecte secundare, relateaza UPI. O echipa de cercetatori din Olanda a constatat ca simpla ascultare a muzicii in perioada…

- Consumul de alimente prajite este asociat cu un risc crescut de boli de inima si accident vascular cerebral, sugereaza un nou studiu realizat in China si citat miercuri de UPI. Probabilitatea de a dezvolta astfel de probleme de sanatate creste cu fiecare portie suplimentara de circa 110 grame de alimente…

- O persoana din opt a fost infectata cu noul coronavirus in Marea Britanie, in decembrie, pe fondul raspandirii unei tulpini mult mai contagioase, potrivit unui studiu publicat marti. O persoana din 10 in Tara Galilor, una din 13 in Irlanda de Nord si una din 11 in Scotia au contractat COVID-19 in aceeasi…