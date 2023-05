Cum pregatim generatia care ne va lua locul Potrivit unui studiu Frames, pentru a-și menține potentialul de crestere economica in urmatorii 10 ani, Romania ar avea nevoie de aproape 1 milion de angajati specializati – dintre care, de exemplu, mai mult de 100.000 in industria automotive și peste 250.000 in sectorul construcțiilor. De unde vor veni acești oameni […]