- Cercetari recente din Germania si Italia sugereaza ca fotbalistii si sportivii in general se confrunta cu un risc special daca plamanii lor sunt infectati cu coronavirus, ceea ce ridica intrebari majore privind reluarea prematura a competitiilor, informeaza Agerpres.

- Cercetari recente din Germania si Italia sugereaza ca fotbalistii si sportivii in general se confrunta cu un risc special daca plamanii lor sunt infectati cu coronavirus, ceea ce ridica intrebari majore privind reluarea prematura a competitiilor, relateaza Reuters. Un studiu al imunologilor si al specialistilor…

