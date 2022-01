Stiri pe aceeasi tema

- Volumul total al investitiilor de pe piata imobiliara din Romania a fost de 919,45 milioane de euro in 2021, in crestere cu 4% fata de anul precedent, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, conform Agerpres. "Anul 2021 a fost un an excelent pe piata investitiilor imobiliare…

- Renovarile masive facute de romani pe perioada pandemiei au adus piața de tamplarie la 800 de milioane de euro, in creștere cu 1% fața de anul trecut. Piața locala de tamplarie termoizolanta, evaluata la circa 800 de milioane de euro in 2020, va inregistra un declin ușor, de circa 1%, in 2021, activitatea…

- Finalul de an este un moment bun de bilant si de planificare a investitiilor pentru noul an. Piata imobiliara ramane in continuare una dintre cele mai bune solutii de plasament al capitalului, daca analizam trendul pietei din ultimii ani, dar si estimarile expertilor pentru 2022. Comparativ cu alte…

- Piața de investiții imobiliare din Romania a inregistrat, in primele noua luni ale anului, tranzacții de 540 milioane de euro, mult sub nivelul din aceeași perioada a anului trecut, cand vanzarile au insumat 820 milioane de euro. Valoarea totala a investițiilor imobiliare a depașit 540 de milioane de…

- Piata de investitii imobiliare din Romania a inregistrat tranzactii de 540 milioane de euro, in primele noua luni din 2021, aproape jumatate din suma tranzactionata fiind inregistrata in trimestrul al treilea al anului, releva un raport realizat de o companie de consultanta imobiliara, publicat joi.…

- In condițiile in care masurile restrictive impuse pe fondul Covid-19 au fost sensibil relaxate pe timpul verii, piața rezidențiala autohtona și-a menținut tendința de creștere și in al treilea trimestru din 2021. Astfel, cel mai recent raport de piața publicat de Imobiliare.ro arata ca, in perioada…