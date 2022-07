Stiri pe aceeasi tema

- Nu este un secret ca Tesla este cea mai importanta marca in segmentul mașinilor electrice in acest moment. Modelele vandute de catre compania lui Elon Musk aduc tehnologii noi, performanțe inalte și chiar o autonomie respectabila. Toate acestea in ciuda diferitelor controverse in care a fost implicat…

- Dupa primele trei luni ale anului, Tesla a devenit cea mai bine vanduta marca premium pe piața din Statele Unite, potrivit raportului efectuat de Experian. Compania deținuta de Elon Musk a reușit sa vanda 113.882 de exemplare in aceasta perioada, fiind singura marca premium care depașește pragul de…

- Toyota Motor a avertizat miercuri investitorii ca cresterile "fara precedent" ale costurilor materialelor si logisticii ar putea reduce profitul companiei pe intregul an cu pana la 20-, transmite CNBC. Producatorul auto japonez a spus ca se asteapta la o dublare a costurilor materialelor, la 1.450 miliarde…

- Producatorul auto japonez a spus ca se asteapta la o dublare a costurilor materialelor, la 1.450 miliarde de yeni, sau la aproximativ 11,1 miliarde de dolari, in anul fiscal care a inceput in aprilie. Toyota a spus ca intentioneaza sa compenseze aproximativ 300 de miliarde de yeni, aproximativ 2,3 miliarde…

- ”In timp ce Congresul continua sa examineze Big Tech si cum sa protejeze cel mai bine drepturile americanilor la libertatea de exprimare, aceasta scrisoare serveste ca o solicitare oficiala ca sa pastrati toate inregistrarile si materialele referitoare la oferta lui Musk de a cumpara Twitter, inclusiv…

- Un acționar al Twitter a intentat marți un proces pentru frauda a valorilor mobiliare impotriva lui Elon Musk, susținand ca dezvaluirea cu intarziere de catre CEO-ul Tesla a participației sale in Twitter a costat investitori bani și l-a economisit pe Musk in jur de 143 de milioane de dolari, scrie daysall.com…

- Oferta directorului Tesla, Elon Musk, pentru preluarea Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca "probabil" nu se va intoarce pe Twitter, relateaza joi agentia…

- Valoarea neta a CEO-ului Tesla și SpaceX, Elon Musk, este acum de aproximativ 300 de miliarde de dolari, conform clasamentului in timp real al celor mai bogați oameni din lume, realizat de Forbes și citat de CNN.