Studiu: Focusul pe digitalizare ar putea aduce României 50 miliarde euro în PIB până în 2030 Romania iși poate dezvolta competitivitatea economica intr-o perioada relativ scurta daca se va concentra pe accelerarea digitalizarii și convergența catre o economie bazata pe tehnologie. Economia digitala ar putea reprezenta 20% din PIB in 2030, adica un plus de 50 miliarde euro la PIB, conform unui studiu Factory 4.0 și Frames. Dezvoltarea economica semnificativa din ultimii 20 de ani, bazata pe exporturi, investiții straine, pe forța de munca relativ ieftina și mai ales pe consum, risca sa se transforme intr-un dezavantaj in urmatorii ani, in contextul schimbarilor semnificative prin care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

