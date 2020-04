Stiri pe aceeasi tema

- In țara noastra, epidemia de Covid-19 ar putea atinge varful in a doua jumatate a lunii aprilie și abia in luna mai ar putea incepe relaxarea restrictiilor, a precizat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, la TVR1, in emisiunea Romania 9.

- De la momentul decretarii starii de urgența de catre Președintele Romaniei prin Decretul nr. 195/16.03.2020, in contextul extinderii rapide a pandemiei COVID-19 la nivel mondial, Romania in doar cateva zile...

- Pana luni, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul Covid-19, 192 dintre acestea fiind raportate in ultimele 24 de ore, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pacienții nou confirmați au intre 1 și 90 de ani. „Pana astazi, 30 martie, pe teritoriul…

- Adrian Motoaca (40 de ani), fostul medic al lui Dinamo, a vorbit in exclusivitate pentru GSP.ro despre pandemia de coronavirus care a afectat din plin Liga 1 și intreg sportul romanesc și mondial. Medic specializat in Medicina Sportiva la Spitalul Județean Ialomița, acesta a explicat de ce nu s-au…

- Agenția de pariuri MaxBet a introdus un pariu deplasat in oferta. Ce ajunge mai repede in Drumul Taberei: metroul sau antidotul pentru Covid-19. Intr-o perioada in care ofertele caselor de pariuri sunt sarace, lipsite de evenimente atractive, bookmakerii cauta sa inoveze. Pentru ca cele 14. ...

- Durata creditului va fi extinsa in concordanța, pentru a pastra același nivel pentru ratele lunare, au adaugat reprezentanții bancii. ”Pentru clienții persoane fizice care resimt un impact direct și de durata prin circumstanțe ca pierderea locului de munca sau probleme grave de sanatate, vom proceda…

- Sunt 102 romani infectati in Romania cu noul tip de coronavirus, COVID-19. Ultimii trei depistați sunt membri PNL care au participat la ședința Biroului Național al Partidului Național Liberal. Este vorba despre: deputatul PNL, Lucian Heius, primarul Devei, Florin Oancea, si administratorul public Adrian…

- Ziarul Unirea Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei de COVID-19 Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei…