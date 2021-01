Studiu: femeile din domeniul tehnologiei se confruntă cu bariere în calea progresului în carieră din cauza pandemiei Aproape jumatate dintre femeile care lucreaza in domeniul tehnologiei considera ca efectele pandemiei COVID-19 au intarziat progresul lor in cariera, in ciuda faptului ca un procent similar considerand ca egalitatea de gen, atat de necesara, este mai probabil sa se realizeze prin implementarea sistemelor de lucru la distanța. In timp ce viața in timpul pandemiei a fost evidențiata ca un posibil accelerator pentru egalitatea de șanse intre femei și barbați, in ceea ce privește funcțiile din domeniul IT, prejudecațile persistente au impiedicat aceasta potențiala perioada de descoperire. In general,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

