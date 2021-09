Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor noi cercetari realizate in Marea Britanie, persoanele infectate cu tulpina Delta a coronavirusului au de doua ori mai multe sanse de spitalizare decat cele infectate cu tulpinile anterioare aparute in tara. Studiul, publicat in revista medicala The Lancet, a evaluat 43.000 de cazuri COVID,…

- Persoanele infectate cu varianta Delta a coronavirusului au un risc dublu de spitalizare pentru COVID-19 comparativ cu varianta Alfa, potrivit unui amplu studiu publicat sambata de revista The Lancet Infectious Diseases, relateaza agentiile EFE si AFP. Cercetatori ai Public Health England (PHE) si ai…

- Persoanele infectate cu varianta Delta a coronavirusului au un risc dublu de spitalizare pentru COVID-19 comparativ cu varianta Alfa, detectata la sfarșitul anului trecut in Marea Britanie, arata un studiu amplu publicat sambata in revista The Lancet Infectious Diseases.

- Un studiu realizat de cercetatori de la Oxford, cel mai amplu derulat pana in prezent despre efectele secundare ale vaccinurilor anti-Covid, arata ca riscul de a dezvolta cheaguri de sange este mult mai mic la persoanele vaccinate in comparație cu persoanele care au trecut prin boala, informeaza News.ro…

- Protectia oferita impotriva coronavirusului de vaccinurile in doua doze ale Pfizer si AstraZeneca scade in decurs de sase luni, potrivit unui nou studiu britanic, citat de CNBC. O analiza realizata de ZOE Covid App Study pe 400.000 de persoane vaccinate cu doua doze de vaccin al Pfizer si…

- Un barbat cu COVID-19 a petrecut 203 zile internat in spital, dintre care jumatate le-a petrecut la ATI, dupa cum arata BBC , citat de Libertatea . Este vorba despre Sean Hunte, care are 58 de ani și locuiește in Marea Britanie. El a ajuns la spital in luna ianuarie a acestui an, cu scopul de a se trata…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca schema completa de vaccinare ofera o protectie de peste 90% fata de riscul de spitalizare, inclusiv pentru varianta Delta, precizand ca vaccinurile existente sunt foarte eficiente impotriva formelor severe de boala si impotriva…

- Medicul Valeriu Gheorghita a afirmat, marți, ca, in momentul de fața, vaccinurile anti-COVID-19 raman foarte eficiente impotriva formelor severe de boala și de deces, precum și impotriva spitalizarilor.