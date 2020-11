Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Kayserispor, la care sunt legitimati Cristian Sapunaru, Silviu Lung Jr. si Denis Alibec, a anuntat, vineri, ca are un fotbalist si un membru al stafului tehnic infectati cu coronavirus, anunța news.ro“In urma testelor Covid-19 facute la clubul nostru au venit rezultate pozitive in cazul…

- Școala a inceput, dar mulți elevi și profesori nu reușesc sa țina pasul din cauza pandemiei COVID19. Lipsa de dispozitive digitaleși de acces la internet exclud aproape30% dintre elevi de la participarea la școala online, iarpentru36% dintre profesori este aproape imposibil sa faca cursuri online, conform…

- 5 avize medicale sunt necesare pentru inceperea anului școlar, insa nu pentru toți copiii, ci in funcție de situația fiecaruia. Ministerul Sanatații a transmis catre Direcțiile de Sanatate Publica din țara adresa finala in care arata in ce condiții este nevoie de fiecare dintre cele 5 avize medicale…

- Profesorii vor intra in prima linie dupa inceperea anului scolar in lupta cu coronavirusul, dar in prezent sunt intr-o stare de deruta si de nemultumire din cauza confuziei create de Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste masurile de protectie in scoli, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor…

- In contextul pandemiei de Coronavirus si a numarului inca mare de imbolnaviri zilnice, Ministerul Sanatatii a emis noi reguli pe care autoritatile trebuie sa le puna in practica, odata cu inceperea anului scolar, la 14 septembrie. Astfel, elevii vor sta la scoala intre 3 si maximum 7 ore. Ministerul…

- R. Turcan: Guvernul nu poate asigura masti pentru toti elevii si profesorii Raluca Turcan Foto: Arhiva. Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat astazi la Sibiu ca, pe lânga cele 250 de mii de tablete achizitionate pentru elevi, guvernul va acorda 100 de milioane de euro autoritatilor locale pentru…

- Anul școlar va incepe cu totul altfel, atat pentru copii, cat și pentru parinți. Elevii trebuie sa prezinte in prima zi de școala – 14 septembrie – o declarație pe propria raspundere semnata de parinți, care iși asuma ca, in ultimele 14 zile, copilul nu a prezentat simptome specifice unei afectiuni…

- Elevii și profesorii vor fi nevoiti sa poarte masca de protectie, atat la ore, cat si in pauze, reiese din ghidul publicat de Ministerul Sanatatii. De asemenea, se recomanda distantare de 1 metru, iar parintii vor completa o declaratie pe propria raspundere, altfel elevii nu vor putea intra la ore,…