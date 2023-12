Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va face exproprieri suplimentare pentru secțiunea Bacau-Pașcani a Autostrazii Moldovei (A7) constructorul roman Dorinel Umbrarescu riscand sa ramana fara materiale pentru terasamente, la doar cateva luni de la intrarea in șantier, potrivit economedia.ro. Studiul de Fezabilitate și Proiectul…

- In Aninoasa locuiesc aproximativ 5.000 de oameni. Orașul și-a pierdut stralucirea dupa ce minele din zona au incetat sa funcționeze, ceea ce a dus la adevarate tragedii sociale.Cutremurele in lanț din acest an n-au facut decat sa șubrezeasca și mai mult blocurile vechi de peste un secol, iar oamenii…

- Dupa ce au cheltuit sume considerabil de mari pentru studii de fezabilitate, autoritațile din Galați au revizuit planurile privind construcția mult asteptatului Aeroport Galați – Braila, iar viitorul acestui proiect vital este inca in ceața din cauza lipsei de finanțare. Chiar și dupa 10 luni de masuratori,…

- Comisarii Comisariatului Județean de Protecție a Consumatorilor (CJPC) Neamț au decis sa inchida temporar stația de carburanți MOL din municipiul Roman, in urma unor plangeri din partea șoferilor care au susținut ca au alimentat cu apa in loc de benzina sau motorina. Incidentul a avut loc vineri, cand…

- Peste tot in lume exista oameni pasionați de arheologie, dar fara a avea studii in domeniu. Ei sunt doar cautatori amatori de relicve, și se ocupa cu descoperirile arheologice ca hobby. Așa este și cazul nostru, in care un jandarm roman a facut o descoperire neașteptata.