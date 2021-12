”Tensiunea ultimilor doi ani si dorinta de revenire la normalitate par sa se vada in indarjirea cu care o buna parte dintre romani isi propun sa faca achizitii de sarbatori”, se arata in ultimul sondaj Future Consumer Index, realizat de EY Romania la inceputul lunii decembrie 2021 in randul consumatorilor romani din mediul urban, cu studii universitare si postuniversitare si venituri peste medie. Conform datelor obtinute, peste o treime dintre respondenti declara ca ar urma sa aloce sume consistente cumparaturilor festive din acest an, respectiv peste 1.500 lei. De asemenea, aproape 57% dintre…