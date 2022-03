Stiri pe aceeasi tema

- Pretul carburantilor in Romania a depasit cifre record pe litru. Isteria prețurilor crescute artificial a dus la generarea unei stari de panica in randul cetațenilor. Deputatul Bota Calin ia atitudine:”Sancțiuni severe pentru companiile petroliere care au crescut in mod nejustificat și abuziv prețurile…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a solicitat Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF), din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), demararea unei ample actiuni de verificare a pietei combustibilului din Romania, conform atributiilor legale. “In baza dispozitiei date de Prim-ministrul…

- Sebeșenii au luat cu asalt pompele de alimentare ale unei benzinarii din centrul orașului lor astazi, 9 martie 2022, pe fondul unor zvonuri care anunța scumpiri fara precedent la carburanți. Romanii au luat cu asalt benzinariile, dupa ce o fotografie cu pretul la motorina din Beius a starnit panica…

- Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii prezinta rezultatele celui mai amplu studiu al industriei realizat pana in prezent. Printre subiectele abordate se numara evolutia industriei de software si servicii, analiza sectoriala comparativa a Romaniei cu alte tari, contributia industriei…

- Florin Citu a fost intrebat, marti, daca plafonarea preturilor la alimente este o masura pe care ar sustine-o si liberalii. “A mai fost discutia cu plafonarea si in 2020 in plina criza, atunci se vorbea de cresterea preturilor. Asta-vara toata lumea plangea de mila producatorilor romani care isi…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, despre intentia de a introduce TVA zero la alimente, in contextul cresterilor de preturi, ca alte tari europene au luat alte masuri, si anume au plafonal preturile la alimentele de baza, ceea ce este mult mai bine, el mentionand ca deja TVA-ul in…

- „Prețurile la gaze ne așteptam sa scada din aprilie, in momentul in care vor scadea prețurile la gaze vor scadea intr-o anumita masura și prețurile la electricitate.Furnizorii s-au adaptat greu la noua lege și au avut intarzieri in aplicarea ei și pentru asta au fost amendați de autoritațile relevante,…

- Prețurile automobilelor, in continuare crescute: Productia de semiconductori incepe sa se redreseze Prețurile automobilelor, in continuare crescute: Productia de semiconductori incepe sa se redreseze Chiar daca exista semne ca productia de semiconductori incepe sa se redreseze, se estimeaza ca ar putea…