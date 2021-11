Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care s-au vaccinat impotriva coronavirusului cu cele doua doze ale vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer/BioNTech in lunile ianuarie și februarie au avut o probabilitate cu 51% mai mare de a contracta coronavirusul in luna iulie comparativ cu cei care s-au vaccinat in martie sau aprilie,…

- Echipa de cercetatori de la Institutul Kenyon din Ierusalim (KI) și de la Centrul de Cercetare și Inovare Maccabi din Tel Aviv (KSM) a realizat un studiu retrospectiv care a comparat incidența infecțiilor in randul persoanelor care s-au imunizat anti-Covid la inceputul campaniei de vaccinare din Israel…

- O echipa de oameni de stiinta din Israel a dezvoltat o noua tehnologie bazata pe inteligenta artificiala pentru depistarea minciunilor prin intermediul miscarilor muschilor faciali. Anunțul a fost facut de Universitatea din Tel Aviv (TAU), potrivit Xinhua. Noua tehnologie ar putea contribui la dezvoltarea…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 reduce cu 90% riscul de spitalizare si de deces la persoanele de peste 50 de ani si pare eficace si impotriva variantei Delta, potrivit unui amplu studiu francez publicat luni, informeaza AFP, conform AGERPRES. "Persoanele vaccinate au un risc de 9 ori mai scazut de…

- Oamenii stau la coada pentru a se imuniza impotriva COVID 19.Zeci de oameni stau la coada, atat afara cat si in interior, vineri dupa amiaza, pentru a se imuniza la centrul de vaccinare de la Pavilionul Expozitional din Constanta. Persoanele care doresc sa se imunizeze impotriva COVID 19 se pot prezenta…

- Imunitatea dobandita dupa infectarea cu Covid-19 este superioara imunitații dobandite in urma vaccinarii: Studiu Imunitatea dobandita dupa infectarea cu SARS-CoV-2 este superioara imunitații dobandite in urma vaccinarii cu Pfizer, au constatat cercetatorii israelieni, in urma unui studiu, scrie unherd.com.…