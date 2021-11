Stiri pe aceeasi tema

- Un aviz afisat pe site-ul Ministerului chinez al Comertului luni seara indemna ”gospodariile sa stocheze o anumita cantitate de produse de prima necesitate, pentru a face fata nevoilor zilnice si cazurilor de urgenta”. Acest aviz nu precizeaza motivul acestui apel si nici daca tara este amenintata de…

- Joe Biden a admis ca modalitatea in care guvernul sau a gestionat acordul de securitate cu Australia si Marea Britanie a fost „neindemanatica”, in timpul primei sale intalniri cu presedintele francez Emmanuel Macron de la criza diplomatica de luna trecuta intre Washington si cel mai vechi aliat al sau.

- Un nou studiu realizat de oameni de stiinta de la Universitatea din Queensland (UQ), Australia, a constatat ca endometrioza nediagnosticata poate avea un impact negativ asupra fertilitatii femeilor si poate afecta negativ anumite tratamente de fertilitate, informeaza Xinhua miercuri. Concluziile…

- Rata mortalitații este de 11 ori mai mare in randul persoanelor nevaccinate, spre comparație de persoanele care au primi vaccinul impotriva Covid 19, a demonstrat un studiu recent al Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite, citat luni intr-un comunicat de presa al CNCAV.…

- Statele Unite și Australia si-au exprimat regretul ca Franța a ales rechemarea ambasadorilor francezi din aceste țari, dupa incheierea pactului pe securitate dintre cele doua țari și Marea Britanie ce prevede livrarea de tehnologie nucleara pentru submarine construite de statul de la Antipozi. Franța…

- Vietuitoare salbatice din Australia, inclusiv koala, au fost incluse pe o lista cu sute de animale si plante native aflate pe cale de disparitie, informeaza Xinhua joi. Lista a fost intocmita in urma unui studiu lansat joi si publicat in jurnalul stiintific Ecology and Evolution, in incercarea…

- Expunerea la aerul poluat este legata de o severitate crescuta a bolilor mintale, potrivit celui mai cuprinzator studiu pe acest subiect, citat de The Guardian. Studiul, care a implicat 13.000 de persoane din Londra, a constatat ca o creștere relativ mica a expunerii la dioxid de azot a dus…