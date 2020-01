STUDIU - Europenii vor renunța treptat la mașini proprii Parcul auto din Europa va crește cu 1,4% pana in anul 2025, la 273 milioane mașini, de la 269 milioane mașini in acest an, dupa care se va reduce cu 5,4% pana in 2030, ca urmare a dezvoltarii platformelor de mobilitate (de tipul Uber, Clever, Bolt etc), dar și proprietații alternative, scrie Mediafax. Raportul PwC Digital Auto Report da ca exemplu Germania, unde ponderea persoanelor care dețin o mașina proprie a scazut de la 43% in 2010 la 36% in 2018, in timp ce flotele auto, fie ca sunt ale companiilor, firmelor de inchirieri sau ale platformelor de mobilitate au crescut in aceeași… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

