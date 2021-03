Stiri pe aceeasi tema

- Industria auto germana, cea mai mare din Europa, vrea sa fie pregatita pentru inasprirea normelor de emisii din UE și pregatește un plan ambițios privind promovarea vehiculelor cu emisii zero. Un purtator de cuvant al Cancelarului Angela Merkel a declarat ca Germania vrea sa investeasca 5.5 milliarde…

- Potrivit unui studiu al SUA asupra vaccinului AstraZeneca, s-a demonstrat o eficiența de 79% in oprirea bolii Covid-19. BBC informeaza ca la studiu au participat peste 32.000 de voluntari din America, Chile și Peru. Vaccinul a fost 79% eficient in oprirea bolii Covid-19 și 100% eficient in prevenirea…

- Dupa succesul pe care l-a obtinut in ultimii ani, Alvaro Soler poate fi numit cu usurinta o senzatie a muzicii. Direct din facultate, piesele artistului de origine spaniola-germana l-au propulsat in topurile din intreaga Europa si America Latina, dar si pe scenele din lumea intreaga. In numai patru…

- Peste 1,5 milioane de lei au fost investiți, in anul 2020, pentru modernizarea și extinderea rețelei de distribuție a gazelor din județul Suceava.In acest an, Delgaz Grid intenționeaza inlocuirea a 5 kilometri de conducte și branșamente de gaze naturale din județ. Alimentarea cu gaze naturale in ...

- Samsung Electronics Co Ltd ia in considerare doua locatii din Arizona si o alta in New York, pe langa cea din Austin, Texas, pentru o noua fabrica de cipuri, o investitie de 17 miliarde de dolari, conform documentelor prezentate de grupul sud-coreean autoritatilor americane, transmite Reuters potrivit…

- "În proiectul legii bugetului de stat pe 2021 este estimata atragerea a 2,5 miliarde de lei (peste 510 milioane de euro) din valorificarea licențelor așa zis 5G, dar daca licitația va fi organizata potrivit prevederilor noului Cod al Comunicațiilor, Directiva UE aflata acum în transpunere…

- Automobilele cu sisteme de propulsie alternativa, in special cele 100% electrice, sunt viitorul. Bateriile sunt o piesa vitala a acestora și reprezinta o treime din valoarea unei mașini cu zero emisii. In acest moment, China este lider pe piața acumulatoarelor destinate mașinilor electrice, deținand…

- Reducerea poluarii aerului la nivelurile recomandate de OMS ar permite evitarea a peste 50.000 de decese pe an in Europa, potrivit unui studiu publicat miercuri, care solicita actiuni rapide, informeaza AFP.