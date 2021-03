Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Euroepana si alianta americano-germana Pfizer-BioNTech au ajuns la un acord in vederea livrarii a zece milioane de doze de vaccin impotriva covid-19 in trimestrul doi, o initiativa care este necesar sa fie aprobata de catre statele membre UE, anunta CE intr-un comunicat. Citește și: Nicușor…

- "AstraZeneca anunta cu regret o scadere a livrarilor de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, in pofida efortului sau neobosit de a accelera aprovizionarea", a declarat un purtator de cuvant.Confruntat cu dificultati de productie, grupul a decis sa apeleze la siturile sale de productie…

- Compania anglo-suedeza AstraZeneca a anuntat sambata noi reduceri in ceea ce privește livrarile vaccinului sau impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, pe motivul restrictiilor la export, relateaza AFP, citata de Agerpres . „AstraZeneca anunta cu regret o scadere a livrarilor de vaccinuri impotriva…

- Comisia Europeana (CE) - criticata extrem de dur din cauza esecurilor sale in privinta vaccinarii - a dezvaluit miercuri un plan in vederea unei mai bune monitorizari a mutatiilor noului coronavirus SARS-CoV-2, o accelerare a aprobarii unor vaccinuri modificate in lupta impotriva acestora si o consolidare…

- Comisia Europeana (CE) – criticata extrem de dur din cauza esecurilor sale in privinta vaccinarii – a dezvaluit miercuri un plan in vederea unei mai bune monitorizari a mutatiilor noului coronavirus SARS-CoV-2, o accelerare a aprobarii unor vaccinuri modificate in lupta impotriva acestora…

- De asemenea, AstraZeneca va extide capacitatea de productie din Europa. Grupul anuntase ca va livra UE doar 31 de milioane de doze pana la sfarsitul lui martie - in loc de 80 de milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19, cum prevedea initial. AstraZeneca a sustinut ca nu este obligata contractual…

- Comisia Europeana a propus vineri statelor membre ale UE sa achizitioneze inca 200 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produs de BioNTech si Pfizer, cu optiunea de a achizitiona alte 100 de milioane de doze. „Acest lucru ar permite UE sa achizitioneze pana la 600 de milioane de…

- Uniunea Europeana negociaza cu firmele Pfizer si BioNTech un acord care sa ii dubleze stocurile de vaccin anti-Covid-19, in conditiile in care tarile se grabesc sa imunizeze un numar suficient de mare de persoane pentru a contracara reaparitia virusului, anunța agerpres . Potrivit unor surse din apropierea…