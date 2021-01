Studiu ERICSSON: Tehnologia 5G poate aduce Europei 210 miliarde de euro Tehnologia 5G, utilizata ca o „platforma de inovare deschisa“, ar putea aduce Europei beneficii in valoare de 210 miliarde de euro, arata o cercetare derulata de Qualcomm Technologies, Inc. și Ericsson, in colaborare cu Analysys Mason, informeaza financialintelligence. Studiul „Revizuirea planului de acțiune 5G pentru Europa“ ofera o analiza in termeni de cost-beneficii, atat la nivelul fiecarei țari din Europa, cat și la nivel de segment de piața. Studiul include și recomandari in ceea ce privește investițiile publice necesare, precum și in privința schimbarilor care ar trebui facute pentru a… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

