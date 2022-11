Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a lansat un al doilea protocol generic pentru studiile privind eficacitatea vaccinului Covid-19 in randul personalului medical. Practic, ECDC recomanda spitalelor sa indeplineasca obligațiile producatorilor de vaccinuri și sa monitorizeze, la…

- Un studiu facut de CULT Marketing Research in august 2022 pe 1.000 de repondenti arata ca, dupa doi ani de pandemie, cei mai multi nu stiu ca ar trebui sa se testeze pentru COVID-19 in cazul in care exista simptome si nici nu se prezinta la medic daca nu se simt bine. Mai exact, unul din patru romani…

- Virusul COVID-19 poate activa acelasi raspuns inflamator la nivelul creierului ca boala Parkinson, inducand un potential risc de afectiuni neurodegenerative in viitor, potrivit unui nou studiu realizat de oameni de stiinta de la Universitatea din Queensland, relateaza Xinhua, citata de Agerpres.…

- Șapte medici de la Spitalul de Urgența din Galați sunt anchetați pentru ucidere din culpa. Ei au testat inutil de mai multe ori pentru Covid un pacient aflat in stare critica și l-au ținut fara tratament, in frig, timp de mai multe ore, iar in final omul a murit.

- Refuzul vaccinarii in randul lucratorilor din domeniul sanatații este un fenomen mai general, pe care incearca sa-l analizeze un studiu publicat recent in revista științifica Vaccine X, afirma Efimerida makedonia, citat de RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In Germania, aproape unul din 10 angajati merge in continuare la serviciu chiar daca are COVID, potrivit unui sondaj realizat de o companie din domeniul asigurarilor de sanatate, informeaza DPA, citat de Agerpres . Un procent de 9% dintre cei care sunt bolnavi vin la birou sau la munca cu simptome…

- Europa a inregistrat o scadere cu 14% a numarului nasterilor in ianuarie 2021 in comparatie cu aceeasi luna a anilor precedenti, scadere pe care un studiu realizat de oameni de stiinta din Elvetia o pune pe seama temerilor legate de criza sanitara declansata de pandemia de COVID. Cele mai mari scaderi…

- Cincizeci si cinci la suta dintre romani sustin ca au resimtit in ultimul an un impact negativ asupra echilibrului emotional din cauza pandemiei Covid-19, in principal prin restrictia libertatii de miscare si izolare.