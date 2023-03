Stiri pe aceeasi tema

- Consumul global de resurse și materii prime s-a triplat in ultimii 50 de ani, iar in ultimii șase ani economia mondiala a exploatat și a folosit mai mult decat in intreg secolul XX, potrivit Deloitte.

- Dispozitivele de fitness precum ceasul Samsung Galaxy Watch4, inelele inteligente Fitbit și multe altele asemenea au fost evidențiate ca un risc potențial pentru persoanele vulnerabile, a constatat un nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea din Utah, conform News Sky. Acest lucru ar…

- Consumul de alcool excesiv este in creștere in intreaga lume, spun cercetatorii. Și nu doar in randul tinerilor, ci și a adulților. Ce s-a intamplat cu 4 milioane de oameni care au baut alcool zi de zi, timp de trei ani. Concluziile oamenilor de știința, publicate luni, 6 februarie, in revista JAMA…

- Un fost angajat al Muzeului de Științe din Aiud, despre care se spune ca era portarul instituției, a ”ramas” aproape de vizitatori chiar și dupa mai bine de 100 de ani de la moarte. Scheletul portarului este unul dintre punctele de atracție ale muzeului. Fostul angajat s-a atașat atat de mult de locul…

- Premiera mondiala la Botoșani. Doua spectacole jucate simultan in doua sali diferite, dar care interacționeaza și formeaza un tot intreg Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani a anunțat astazi o reinterpretare inedita a piesei „Visul unei nopți de vara” de William Shakespeare, intr-un experiment al teatrului…

- Cel putin un sfert din biodiversitatea mondiala va fi distrusa pana in anul 2100 ca urmare a schimbarilor climatice si a exploatarii terenurilor, conform unui studiu international ale carui concluzii au fost publicate sambata, transmite agentia Xinhua, citata de Agerpres.​

- La 1 ianuarie 2023 urmeaza sa intre in vigoare legea care aduce noi masuri de protejare a consumatorilor de gaze și energie electrica, doar ca binele anunțat de guvernanți e de fapt o bataie de joc la adresa a 9 milioane de romani care trebuie sa fuga in cateva zile sa schimbe contractele. De cealalta…

- Legea plafonarii prețului la energie electrica valabila de la 1 ianuarie 2023 stabilește limitarea obținerii unui preț plafonat sub un nivel de 1,3 lei/kWh de obligativitatea consumatorului de a transmite pana la 31 decembrie 2022 a unei solicitari catre furnizorul de energie electrica prin care declar…