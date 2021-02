Studiu: efectele unui an de criză COVID-19 asupra românilor Ce impact a avut un an de pandemie COVID-19 asupra romanilor? Un studiu realizat de IRES raspunde la aceasta intrebare. Sondajul IRES arata ca aproape unul din cinci romani s-a simțit singur in ultimul an, de cand a inceput pandemia. De asemenea, 54% au simțit nevoia de a contacta pe cineva drag, dupa cum arata Libertatea . La nivel psihic, pandemia a afectat puternic destul de mulți romani. Mai exact, 25% s-au confruntat cu stari de tristețe sau depresie mai mult decat inainte, iar 16% s-au gandit mai mult la moarte. Sondajul mai arata ca 10% dintre romani au trecut in ultima saptamana aproape… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

