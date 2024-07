Studiu: Economisirea banilor ajută la îmbunătățirea somnului Economisirea banilor Economisirea regulata a banilor poate ajuta la imbunatațirea somnului, sugereaza un nou studiu, scrie BBC . Punerea deoparte a unei sume lunare, oricat de mica ar fi aceasta, i-a ajutat pe oameni sa se relaxeze și sa fie mai optimiști cu privire la viitor, a constatat studiul realizat de cercetatorii de la Universitatea Bristol. Aceștia au afirmat ca economisitorii obișnuiți cu venituri mici au niveluri similare de satisfacție in viața cu cei mai bogați care nu economisesc. Un sfert dintre adulții din Regatul Unit au economii mai mici de 100 de lire sterline, conform sondajelor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

