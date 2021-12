Stiri pe aceeasi tema

- Italia va incepe din 10 ianuarie sa administreze doza booster de vaccin anti-COVID-19 la patru luni dupa incheierea schemei de vaccinare din doua doze (sau dupa doza unica in cazul vaccinului Johnson&Johnson), fata de termenul de sase luni din prezent, masura decisa intr-o incercare de a atenua raspandirea…

- Un studiu din Africa de Sud arata ca numarul spitalizarilor și al cazurilor grave la persoanele infectate cu varianta Omicron este mai mic decat in cazul variantei Delta, deși autorii precizeaza ca acest lucru s-ar datora, probabil, imunitații ridicate a populației.

- Moderna, care a dezvoltat un vaccin anti-Covid bazat pe noua tehnologie ARN mesager, la fel ca și Pfizer/BionTech, susține ca vaccinul sau crește nivelul de anticorpi de aproximativ 37 de ori daca este administrat in doza redusa de 50 de micrograme, relateaza HotNews.ro.Doza booster a vaccinului Moderna…

- Datele au fost publicate de Discovery Health, cel mai mare administrator privat de asigurari de sanatate din Africa de Sud, in urma celui mai mare studiu privind eficaitatea vaccinarii fața de infecția cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Primul studiu major realizat in conditii reale despre…

- Un studiu realizat in conditii reale privind impactul potential al Omicron a aratat ca vaccinarea cu doua doze de vaccin Pfizer-BioNTech contra Covid-19 pare sa fi oferit o protectie de 70% impotriva spitalizarii in Africa de Sud in ultimele saptamani, potrivit Reuters.