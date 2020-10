STUDIU - Domeniul în care și-ar dori să lucreze majoritatea românilor Aproape doua treimi dintre romani (64%) si-ar dori sa lucreze in IT, iar sapte din zece persoane afirma ca si-ar dori sa urmeze un curs de specialitate in acest domeniu, in urmatorul an, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate, publicat luni, noteaza Agerpres. Conform cercetarii de piata "The Future is IT", realizata de Codecool, IT-ul s-a numarat printre primele trei industrii alese de catre respondenti, cand a venit vorba despre atractivitate, siguranta ce tine de stabilitatea domeniului si nivelurile salariale. Astfel, 64% dintre cei intrebati in ce domeniu ar dori sa lucreze… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banii, siguranța și atractivitatea sunt principalele motive pentru care este aleasa piața de IT. Industriile creative și Telecom sunt celelalte ramuri, in topul preferințelor. In perioada iunie – iulie 2020, Codecool a realizat studiul de piața „The Future is IT”, pentru a afla mai multe despre percepția…

- Intensificarea utilizarii ingrasamintelor pe baza de azot conduc la cresterea emisiilor globale de protoxid de azot (N2O), un gaz cu efect de sera mai putin cunoscut, complicand eforturile de limitare a schimbarilor climatice, au concluzionat oamenii de stiinta intr-un studiu citat de Reuters. Majoritatea…

- Intensificarea utilizarii ingrasamintelor pe baza de azot conduc la cresterea emisiilor globale de protoxid de azot (N2O), un gaz cu efect de sera mai putin cunoscut, complicand eforturile de limitare a schimbarilor climatice, au concluzionat oamenii de stiinta intr-un studiu citat de Reuters.…

- Potrivit unui studiu realizat recent, de Institutul "Balvanyos", majoritatea maghiarilor din Transilvania care locuiesc in afara tarii au parte de conditii de trai mai bune decat cele din Romania si nu se pregatesc sa se mute acasa in viitorul apropiat. Rezultatele cercetarii au fost prezentate in numarul…

- Majoritatea japonezilor se declara dispuși sa lucreze dupa vârsta de pensionare în principal datorita îngrijorarilor privind situația financiara, un sondaj recent aratând ca 64% din respondenți doresc sa munceasca dupa ieșirea la pensie, relateaza Japan Times.Un sondaj…

- Tatii nevoiti sa lucreze de acasa in perioada pandemiei cu noul coronavirus ajung sa se ocupe mai mult timp de copii decat de obicei, insa mamele sunt cele mai afectate de faptul ca trebuie sa aiba grija de copii si sa si munceasca in acelasi timp, conform unui nou studiu realizat de cercetatori…

- "Faptul ca semnalul de alarma s-a declansat acolo nu inseamna neaparat ca acela este locul in care boala a trecut de la animale la oameni", a declarat Mike Ryan, directorul departamentului de urgente din cadrul OMS, intr-o conferinta de presa organizata in format virtual la Geneva. OMS si…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Teius, dupa ce a vizitat loturile 1 si 2 ale autostrazii Sebes-Turda, ca lucrarile pe aceste tronsoane pot fi incheiate la termenul avansat de antreprenori pentru sfarsitul lunii noiembrie, cu conditia ca firmele care executa aceste contracte sa se mobilizeze…