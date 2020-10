Romania se afla in topul țarilor sceptice privind vaccinul anti-coronavirus. Un studiu arata ca doar 6 din 10 romani sunt dispuși sa se vaccineze. Studiul a fost realizat in 28 de țari. Conform statisticii, Romania este mult sub media globala. La studiul care s-a desfașurat timp de șase luni au participat puțin peste 20.000 de oameni. 7 din 10 oameni respondenți la studiu ar accepta sa se vaccineze impotriva COVID-19. Motivul pentru care romanii sunt sceptici cu privire la acest vaccin este teama de reacții adverse și neincrederea in eficiența vaccinului. Principalele motive pentru care romanii…