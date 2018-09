Stiri pe aceeasi tema

- Doar 15% dintre britanici cred ca guvernul a gestionat in mod competent chestiunea imigratiei, potrivit unui nou studiu, citat duminica de agentia Press Association, pe un esantion de aproape 20.000 de persoane din Marea Britanie, scrie Agerpres. Potrivit studiului, doar 17% dintre respondenti…

- Bondarii dezvolta o preferinta pentru hrana contaminata cu pesticide, obicei ce poate fi comparat cu dependenta de nicotina in cazul fumatorilor, sustine un studiu efectuat in Marea Britanie, citat de Press Association. Cu cat insectele consuma o cantitate mai mare de substante chimice…

- Caprele recunosc oamenii fericiti si sunt atrase de acestia, conform unui studiu realizat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Oamenii de stiinta au prezentat unui grup alcatuit din douazeci de capre fotografii nefamiliare cu acelasi chip uman care arata fericit sau suparat.…

- Arterele unui adolescent care consuma bauturi alcoolice si fumeaza, chiar si ocazional, incep deja sa prezinte primele semne de rigidizare pana la varsta de 17 ani, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Cercetarea realizata la University College London (UCL)…

- Guvernul britanic s-a angajat ca pana in 2027 in Anglia sa nu mai existe oameni fara adapost, in conditiile in care numarul oamenilor strazii - homeless - a crescut de peste doua ori fata de 2010, potrivit cifrelor guvernamentale, relateaza luni agentiile Reuters si Press Association, preluate de…

- Ministrul britanic de interne, Sajid Javid, a promis ca guvernul de la Londra nu va formula obiectii fata de o eventuala condamnare la moarte in SUA a doi militanti britanici ai gruparii Statul Islamic, relateaza publicatia Daily Telegraph, citata luni de Reuters.Conform unei scrisori obtinute…

- In cazul a doua cincimi din populatie prima amintire este fictiva, aceasta fiind bazata pe fragmente din primele experiente traite si intamplari relatate, potrivit unui studiu efectuat de psihologi din Marea Britanie, citat de Press Association. In urma unui sondaj, oamenii de stiinta au identificat…