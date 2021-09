Banca Comerciala Romana prezinta datele unui studiu privind cunostintele financiare ale romanilor, realizat impreuna cu compania de cercetare Unlock Market Research, care arata ca romanii isi doresc mai multa educatie financiara, dar nu apeleaza la experti. Datele studiului indica faptul ca 1 din 2 romani prefera sa ceara sfaturi financiare de la familie si prieteni, in timp ce doar 24% dintre romani solicita consultanta financiara specializata. In plus, mai mult de jumatate dintre romanii care pun bani deoparte nu folosesc un serviciu financiar dedicat economiilor, iar 27% dintre ei prefera sa…