- Infecțiile cu virusul COVID-19 ar putea reizbucni dupa renunțarea la izolarea sociala, restrictiilor in urmatorii doi ani, afirma un studiu al școlii de Sanatate Publica din cadrul Universitatii Harvard.

- Infectiile cu coronavirus ar putea reizbucni dupa renuntarea la izolarea sociala, amenintand sa depaseasca posibilitatile spitalelor, prin urmare ar putea fi necesara prelungirea sau reintroducerea restrictiilor in urmatorii doi ani, arata un model matematic al Scolii de Sanatate Publica ”T.H. Chan”…

- Guvernatorul statului american New York, actualul epicentru al epidemiei de COVID-19 in SUA, a anuntat luni prelungirea pana la 29 aprilie a masurilor de izolare ce impun intre altele inchiderea scolilor si suspendarea tuturor activitatilor "neesentiale", informeaza AFP. El a evocat totodata o scadere…

- ■ de cind cu masurile contra coronavirusului si obligativitatea de a sta in casa, oamenii nu-si mai platesc utilitatile ■ la ApaServ incasarile au scazut cu 30-40% ■ societatile unde lumea platea facturile si-au inchis portile ■ Criza sanitara legata de epidemia de coronavirus, cu masurile restrictive…

- Dr. Alexandru Rafila a facut o estimare a zilelor de cand masurile prin care se previne raspandirea noului Coronavirus vor fi reduse. Intrebat cand se va renunța la distanțarea sociala, Alexandru Rafila a spus ca nu se va renunța, in ansamblu, la masurile luate in starea de urgența, dar se va renunța…

- Masurile de izolare si de distantare sociala introduse de guvernul britanic in scopul incetinirii raspandirii COVID-19 ar putea da deja rezultate si ar putea duce in curand la declinul epidemiei in Marea Britanie, potrivit concluziilor unei cercetari preliminare, informeaza Reuters miercuri. Prin intermediul…