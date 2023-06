Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de Tineret, gazduit de Romania și Georgia, va fi transmis de Televiziunea Romana. Turneul final se desfașoara in perioada 21 iunie - 8 iulie. Romania face parte din Grupa B, cu Ucraina, Croația și SpaniaPrimele doua formații din fiecare grupa se califica in sferturile de finala.…

- Veniturile medii intr-o gospodarie din Romania au fost in 2022 de 6.464 de lei, in creștere cu 13,8% fața de anul 2021. Potrivit Institutului Național de Statistica, majoritatea veniturilor provenind din salarii. La capitolul cheltuielilor, ponderea cea mai mare a fost reprezentata de cheltuielile…

- Peste 70.000 de turisti sunt asteptati pe Litoral in vacanta de Rusalii, cea mai solicitata statiune fiind Mamaia, potrivit Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR).

- In calitate de Senator al Romaniei, Presedinte al Partidului S.O.S Romania si avocat, aparator al libertatilor si drepturilor cetatenesti, sunt solidara cu jurnalistul Anca Alexandrescu si cu postul tv Realitatea PLUS in fata abuzurilor CNA! Imi manifest pe aceasta cale deplina solidaritate cu realizatoarea…

- O televiziune din Romania a fost suspendata temporar dupa ce ar fi comis-o grav intr-o emisiune. Așadar, care este postul TV din Romania, suspendat de CNA din cauza unei emisiuni a stației tv. „Ne cautam dreptatea in instanta”. O televiziune din Romania, suspendata temporar de CNA. Care este motivul…

- Noi, instituțiile și organizațiile care semneaza acest apel public, respingem ferm discursul impotriva persoanelor cu afecțiuni psihice, promovat in prime-time de postul Romania TV in... The post Apel impotriva discursului practicat de postul de televiziune Romania TV care incita la ura și discriminare…

- Ședința coaliției are loc marți, la ora 13.00, potrivit Realitatea PLUS. Pe agenda coaliției se afla reforma pensiilor, care trebuia deja finalizata, precum și modul de calculare al pensiilor, promis deja de ministrul Marius Budai. Alte subiecte pe agenda coaliției sunt rotativa și alegerile de anul…

- Diana Giurgiu, meteorolog ANM, a vorbit la Realitatea PLUS despre evoluția vremii in aceasta perioada."Acest episod de vreme deosebit de rece dureaza de ieri, astazi se resimte in toata țara, și se va face simțit și pe parcursul zilelor urmatoare. Temperaturile maxime sunt cam intre 2 și 10 grade. In…