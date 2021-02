Studiu: 'Diferențe nesemnificative între pâinea proaspătă și cea congelată' Intr-un studiu realizat de cercetatorii de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universitații “Dunarea de Jos” din Galați, s-au analizat trei tipuri de paine, congelata sau proaspata, rezultand diferențe nesemnificative intre parametrii celor trei sortimente studiate, potrivit Mediafax. Unii consumatori sunt in continuare reticenți la acest tip de produse, fiind influențați de mituri precum cel ca alimentele congelate iși pierd din calitați sau conțin aditivi, ori pentru ca doresc sa ramana fideli produselor clasice. In studiul realizat de cercetatorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

