- Activitatea troleibuzelor și autobuzelor este reluata, de astazi, in regim obișnuit in mun. Chișinau, pe durata intregii zile, cu prezența taxatorilor și achitarea biletului de calatorie. De asemenea, in vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a infecției Covid-19, incepind de astazi,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca vineri, simbata și duminica (01-03 mai, a.c.), transportul public municipal, troleibuze și autobuze, va fi sistat. Masura este aplicata in scopul prevenirii raspindirii infecției COVID-19 in rindul locuitorilor municipiului Chișinau. Totodata, informam ca…

- Incepand de saptamana viitoare transportul public din Capitala va circula in regim normal cu achitarea biletelor. Declarațiile au fost facute de premierul Ion Chicu, dupa ședința saptamanala cu șeful statului și președintele Parlamentului.

- Transportul public din municipiile Chisinau si Balti nu va circula in zilele de 11 si 12 aprilie. Decizia a fost luata de Comisia pentru Situatii Exceptionale, pentru a preveni raspandirea noului tip de coronavirus.

- In cadrul ședinței operative de marți, 17 martie, a Comandamentului local pentru situații speciale de urgența de la Campina s-au luat mai multe decizii. Una dintre acestea se refera și la modalitatea de transmitere catre 320 de persoane a biletelor de calatorie gratuita, la care acestea au dreptul conform…

- „Așteptam decretul de astazi. Am spus și saptamana trecuta ca tot ce vom face cat inca nu este un numar mare de imbolnaviri cu COVID 19 este pentru protecția romanilor, pentru protejarea populației. Chiar daca unele masuri par mai dure , ele vor ajuta ca toate autoritațile statului , cele centrale…

- De luni, cei cu curaj si timp la dispozitie vor putea utiliza, din nou, vaporasele de pe Bega ca si mijloc alternativ de deplasare prin Timisoara. Din pacate, traseul este unul mai mult de distractie, lucrarile fiind vesnice la celebrele poduri Dragalina si Eroilor, iar traseul de pe Bega e in continuare…