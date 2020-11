Un studiu realizat de cercetatorii de la University of Oxford arata ca unii pacienții care s-au vindecat de coronavirus se confrunta cu o tulburare psihica. 1 din 5 pacienți vindecați, diagnosticați ulterior cu o tulburare psihica Conform studiului citat de The Guardian, unul din cinci pacienți este ulterior diagnosticat cu tulburari psihice precum depresia, anxietatea sau insomnia. Studiul arata ca diagnosticul este pus in decurs de trei luni de la testul pozitiv pentru Covid-19. Pacienții co boli mintale risca sa fie diagnosticați cu Covid-19 Studiul mai arata ca persoanele care au o boala mintala…