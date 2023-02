Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentul de canal, obturația de canal sau tratamentul endodontic denumesc aceeași procedura medicala: salvarea unui dinte a carui pulpa dentara a fost puternic afectata de o carie netratata la timp, de o fractura dentara sau de un abces dentar. In acest articol poți afla mai multe despre etapele…

- In martie tricolorii pornesc in calificarile pentru EURO 2024. Romania va disputa primul meci in deplasare, cu Andorra, iar in al doilea joc din preliminarii, cu Belarus, vom juca in fața propriilor fani, pe Arena Naționala. Sambata, 25 martie, ora 21:45: Andorra – ROMANIA (Estadi Nacional, Andorra)…

- Piața mașinilor noi a crescut in UE in prima luna, iar Volkswagen a fost marca de pe primul loc. Dacia a avut cea mai buna clasare, locul 3, cu inmatriculari peste marca Renault și peste Skoda. Toyota a fost pe locul doi, iar Ford nu a prins top 10. Cifrele se vor schimba in urmatoarele luni, la fel…

- Doar 2 din 10 parinți știu ca dinții temporari (de lapte) se schimba abia in jurul varstei de 10-12 ani. 45% dintre respondenți declara ca prima durere de dinți a copiilor, asociata cu o carie ce necesita intervenție imediata, a aparut intre 0 si 3 ani. Durerea și disconfortul provocate de cariile netratrate…

- Conform datelor furnizate de Institutul Național de Sanatate Publica, in a doua saptamana a lunii ianuarie au fost inregistrate, in Romania, 140.000 cazuri de infectii respiratorii și gripa. Azi romanii sunt mai relaxați: 60% nu dețin stocuri de medicamente de acasa Studiul in domeniul farmaceutic…

- Faptul ca mulți romani, indeosebi pensionarii cu venituri reduse, iși dramuiesc de la luna la luna veniturile, pentru a-și putea plati atat facturile, cat și medicamentele de care au nevoie, dar și pentru a le ramane bani de mancare e știut. Și nu de ieri, de azi. La inceput de 2023 s-a aflat cum arata…

- Statisticile din ultimile zile, referitoare la cazurile de viroze respiratorii si gripa realizate in județul Giurgiu, arata ca cea mai afectata categorie o reprezinta copiii cu varste cuprinse intre 5 si 14 ani. In ceea ce priveste pneumoniile, cele mai multe imbolnaviri la nivelul acestui judet au…

- O spun cei de la ONE Learning, care atrag atenția asupra faptului ca de depresie si anxietate sufera inclusiv copiii de varsta prescolara: „Totodata, in Romania, unu din trei copii se confrunta cu stari de anxietate si are nevoie de suport emotional. Una dintre cauze este lipsa de suficienta interactiune…