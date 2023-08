Stiri pe aceeasi tema

- In aceeași zi, discuțiile dintre PNL și USR s-au extins și catre domeniul legalizarii canabisului in Romania. Printr-un proiect inițiat de deputații de la Reper, partidul condus de Dacian Cioloș, se propune o schimbare radicala in legislația antidrog a țarii. Proiectul vizeaza inlocuirea sancțiunilor…

- Un roman are nevoie de 6,3 salarii anuale medii brute pentru a cumpara o locuința standard de 70 mp, arata un studiu Deloitte. Locuințele din Romania continua sa fie printre cele mai accesibile din Europa, iar Cluj-Napoca este orașul cel mai scump atat pentru cumparatori, cat și pentru chiriași,…

- Pana in urma cu cațiva ani, romanii nu se inghesuiau sa viziteze țarile din fostul bloc comunist, preferand sa-și petreaca vacanțele in marile orașe europene ca Paris, Roma, Barcelona, Amsterdam sau Londra. In ultima vreme, insa, turiștii din țara noastra s-au reorientat și catre aceste destinații datorita…

- Lucrarile de constructii au crescut in mai cu 0,2% in zona euro si in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un declin de 0,6% in zona euro si de 0,8% in UE, in timp ce Slovacia, Romania si Slovenia au fost statele membre cu cel mai semnificativ avans, arata datele publicate…

- Mai mulți piloți militari ucraineni se vor instrui in Romania, cu sprijin din partea Statelor Unite, pentru a fi in masura sa conduca viitoarele avioane de lupta F-16 ale Ucrainei, atunci cand aeronavele americane vor sosi in Ucraina. Intenția de pregatire a piloților ucraineni in Romania a fost transmisa,…

- Romania participa la a treia editie a campaniei "EUChooseSafeFood", lansata de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara, care isi propune sa ajute cetatenii europeni sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la alegerile lor alimentare, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al…

- In 2022, consumul individual efectiv (AIC – un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor) per capita, exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) varia intre 67% din media UE in Bulgaria si 138% din media UE in Luxemburg, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica…