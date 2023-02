Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Romania sunt preocupate de incetinirea cresterii economice, de cresterea anticipata a somajului si de inflatia ridicata, potrivit unui studiu Deloitte. Mai mult de jumatate dintre directorii financiari din Romania considera ca deteriorarea conditiilor economice va duce la cresterea somajului…

- Nivelul proiectat al ratei anuale a inflației IPC va cobori pana la 7 la suta in luna decembrie 2023, cu 4,2 puncte procentuale sub ultima estimare, se arata in ultimul raport asupra inflației publicat de BNR. Guvernatorul Bancii Centrale, Mugur Isarescu, a declarat ca vede inflatia in jos. Guvernatorul…

- SkyShowtime anunța o gama larga de filme și seriale, inaintea lansarii serviciului in opt noi piețe din Europa Centrala și de Est Noul serviciu european de streaming va fi disponibil din 14 februarie in Albania, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Polonia, Romania și Slovacia Clienții din piețele…

- Volumul tranzacțiilor cu active imobiliare generatoare de venituri – birouri, spații de retail, logistice și industriale și hoteluri – din Europa Centrala și de Est a revenit pe creștere anul trecut, evoluție susținuta mai ales de performanțele inregistrate de Romania și Slovacia. Romania a avut o creștere…

- ”Teilor, lantul de magazine de bijuterii de lux, cu prezenta in regiunea Europei Centrale si de Est, isi continua expansiunea internationala prin deschiderea celui de-al patrulea sau magazin din Ungaria. Acesta are o suprafata totala de 150 mp, fiind cel mai mare magazin Teilor de pana acum, si este…

- Decizia de marti a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), de majorare a ratei dobanzii de politica monetara de la 6,75% la 7%, ar putea indica finalul campaniei agresive de inasprire a politicii monetare din Europa Centrala, care a avut loc in ultimele 18 luni, dar inasprirea persistenta a pietelor fortei…

- Creșterea salariilor și scumpirea energiei plaseaza Romania pe poziția a opta in topul celor mai atractive piete de productie din Europa, dupa Cehia, Polonia sau Ungaria, potrivit analiștilor.